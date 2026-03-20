2026年3月13日、米男性ファッション誌「GQ」の台湾版は、実写版「ONE PIECE（ワンピース）」シーズン2が原作ファンから高評価を得た理由について紹介する記事を掲載した。記事は、「Netflix（ネットフリックス）で実写版『ワンピース』シーズン1が配信された際、世界中のファンは『最も実写化が難しい』とされてきたこの作品が本当に成功するのかと疑問を抱いていた。しかし実際に配信が始まると、同作は新世代の視聴者の関心を呼