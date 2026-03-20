GIGAZINEではノートPCやミニPCのレビューを幾度となくやっており、毎回気になってチェックしているのが空冷ファンによる騒音の大きさです。Amazonで発見したGainExpressというメーカーのデジタル騒音計「SLM-441」であれば安価でありながらデータ記録と出力に対応し、PCでのリアルタイムモニタリングも可能になってより正確な騒音測定が可能になりそうなので、GIGAZINE編集部のほしいものリストに追加したところ、校正用のキャリブ