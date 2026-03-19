アメリカのホワイトハウスは18日、トランプ大統領と高市総理大臣の首脳会談が日本時間の20日午前0時15分から行われる予定だと発表しました。会談の冒頭は報道陣に公開で行われるとしています。また、日本時間20日午前8時15分からはホワイトハウスで両首脳が出席しての夕食会が予定されていて、こちらも冒頭は報道陣に公開されます。