「アメリカを助けてくれなかった」【写真】ホワイトハウスで高市早苗がノリノリ“絶叫ダンス”、公式カメラマンが撮った別カットドナルド・トランプ米大統領（79）が4月6日の記者会見で、封鎖状態にあるホルムズ海峡やイラン情勢をめぐり、日本に批判的発言を向けたことが大きく取り上げられている。このトランプ発言に、高市早苗首相（65）の外交力が疑われてーー。発言の発端になったのは、トランプ氏と高市首相による日米首