【その他の画像・動画等を元記事で観る】株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける『SEKIRO: SHADOWSDIETWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム。その初の映像化作品となるアニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年に劇場版として全国公開決定した。これに伴い、PVが公開された。本作は、全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWA