【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(カンプ・ノウ)バルセロナ 7-2(前半3-2)ニューカッスル<得点者>[バ]ラフィーニャ2(6分、72分)、マルク・ベルナル(18分)、ラミネ・ヤマル(45分+7)、フェルミン・ロペス(51分)、ロベルト・レバンドフスキ2(56分、61分)[ニ]アンソニー・エランガ2(15分、28分)<警告>[バ]パウ・クバルシ(44分)[ニ]ジョエリントン(17分)、キーラン・トリッピアー(45分+5)、ジョー・ウィロック(60分)観