バルセロナvsニューカッスル 試合記録
【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(カンプ・ノウ)
バルセロナ 7-2(前半3-2)ニューカッスル
<得点者>
[バ]ラフィーニャ2(6分、72分)、マルク・ベルナル(18分)、ラミネ・ヤマル(45分+7)、フェルミン・ロペス(51分)、ロベルト・レバンドフスキ2(56分、61分)
[ニ]アンソニー・エランガ2(15分、28分)
<警告>
[バ]パウ・クバルシ(44分)
[ニ]ジョエリントン(17分)、キーラン・トリッピアー(45分+5)、ジョー・ウィロック(60分)
観衆:56,662人
└前半は両者合計5得点のシーソーゲームも…バルサが後半4発圧倒で欧州CL8強、18歳ヤマルはCL史上最年少で10得点到達
バルセロナ 7-2(前半3-2)ニューカッスル
<得点者>
[バ]ラフィーニャ2(6分、72分)、マルク・ベルナル(18分)、ラミネ・ヤマル(45分+7)、フェルミン・ロペス(51分)、ロベルト・レバンドフスキ2(56分、61分)
[ニ]アンソニー・エランガ2(15分、28分)
<警告>
[バ]パウ・クバルシ(44分)
[ニ]ジョエリントン(17分)、キーラン・トリッピアー(45分+5)、ジョー・ウィロック(60分)
観衆:56,662人
└前半は両者合計5得点のシーソーゲームも…バルサが後半4発圧倒で欧州CL8強、18歳ヤマルはCL史上最年少で10得点到達