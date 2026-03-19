【欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦】(カンプ・ノウ)

バルセロナ 7-2(前半3-2)ニューカッスル

<得点者>

[バ]ラフィーニャ2(6分、72分)、マルク・ベルナル(18分)、ラミネ・ヤマル(45分+7)、フェルミン・ロペス(51分)、ロベルト・レバンドフスキ2(56分、61分)

[ニ]アンソニー・エランガ2(15分、28分)

<警告>

[バ]パウ・クバルシ(44分)

[ニ]ジョエリントン(17分)、キーラン・トリッピアー(45分+5)、ジョー・ウィロック(60分)

観衆:56,662人

前半は両者合計5得点のシーソーゲームも…バルサが後半4発圧倒で欧州CL8強、18歳ヤマルはCL史上最年少で10得点到達