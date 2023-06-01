ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、ブルペン入りして調整した。ブルペン入りした山本は捕手座らせて計32球。そのうち12球をセットポジションで投じた。20日（同21日）のパドレス戦で登板予定。このオープン戦での登板が開幕前最後となり、2年連続開幕投手に臨む。