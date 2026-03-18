ソニー生命保険は１８日、元営業社員が顧客ら計約１００人から計約２２億円を個人的に借り入れる不適切事案があったと明らかにした。このうち１２億円が返済されていないという。同社は２０２３年に事案を把握していたが、「元社員が業務と関係なく個人的に借用していた」として公表していなかった。会社として弁済する意向はないという。発表によると、元営業社員は、１５〜２２年に顧客ら約１００人に個人的な投資話を持ちか