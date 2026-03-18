回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、全店で開催している食べ放題に、新メニュー「旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」を3月19日から期間限定で追加します。【画像】ヤバ…うまそ！コチラが食べ放題に追加される“とろっとネタ”づくしの「期間限定5貫セット」です！「旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」は、マグロととろろの相性が抜群の「とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）」、人気ネタの「中とろ」、ミ