回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、全店で開催している食べ放題に、新メニュー「旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」を3月19日から期間限定で追加します。

【画像】ヤバ…うまそ！ コチラが食べ放題に追加される“とろっとネタ”づくしの「期間限定5貫セット」です！

「旬ネタ！期間限定5貫セット 茶碗蒸し付き」は、マグロととろろの相性が抜群の「とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）」、人気ネタの「中とろ」、ミナミマグロを使用した「プレミアムねぎとろにぎり〜みなみ鮪（マグロ）使用〜」、濃厚でとろけるサーモンのうまみとイクラのコクが楽しめる「とろサーモン いくらのせ」、注文ごとにあぶった豚トロの脂のうまみと香ばしい香りが堪能できる「豚トロ塩だれ炙（あぶ）り」を一皿に盛り込んだセット。

同商品は、「かっぱのとろっ！祭りプレート」（630円〜、税込み）として通常の店内飲食でも販売されており、食べ放題ではさらに、ほっとする優しい味わいの茶碗蒸しが付きます。

同社は「“とろっとネタ”を心ゆくまで堪能できるこの機会を、ぜひお見逃しなく」とアピールしています。

新メニューの提供は、4月15日までの予定。また、食べ放題は同月28日まで実施されます。

