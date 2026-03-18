俳優・黒島結菜が29歳の誕生日を祝福してもらったことを明かし、祝福の声が寄せられている。【映像】黒島結菜の笑顔の最新ショット2024年1月、交際している俳優の宮沢氷魚との間に子どもを授かったことを報告した黒島。交際を始めた時から宮沢と結婚することは考えていなかったそうで、「皆さまへお伝えするべきかどうか迷いましたが、本意ではない形で公になってしまう可能性があるのであれば、自分の言葉でお伝えしたいと思