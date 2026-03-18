俳優・黒島結菜が29歳の誕生日を祝福してもらったことを明かし、祝福の声が寄せられている。

【映像】黒島結菜の笑顔の最新ショット

2024年1月、交際している俳優の宮沢氷魚との間に子どもを授かったことを報告した黒島。交際を始めた時から宮沢と結婚することは考えていなかったそうで、「皆さまへお伝えするべきかどうか迷いましたが、本意ではない形で公になってしまう可能性があるのであれば、自分の言葉でお伝えしたいと思い発表させていただきました」と経緯も説明していた。この年の7月に第1子出産も報告している。

29歳の誕生日を迎え笑顔の最新ショット公開

15日にはマネージャーが運用するInstagramが更新され、「絶賛撮影中の『未解決の女』現場にて、お誕生日のお祝いをしていただきました SNSでお祝いメッセージを投稿してくださりありがとうございます」とコメントし、テレビ朝日系で4月から放送されるドラマの撮影中に、サプライズで29歳の誕生日を祝福してもらったことを明かした。

黒島の誕生日にネット上では、「おめでとうございます」「健康で笑顔あふれる日々でありますように」「今も変わらぬ可愛らしさと歩み続けている姿は、とてもステキです」など、祝福のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）