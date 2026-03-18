アフリカ・サッカー連盟（CAF）の上訴委員会は、アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）モロッコ2025の決勝戦について、セネガル代表チームを没収試合扱いとし、試合結果を３−０でモロッコ代表の勝利として記録することを決定した。３月17日にCAFの公式サイトが伝えた。この決定は、モロッコ・サッカー協会（FRMF）がAFCON規則の第82条および第84条の適用に関して提出した上訴を受けたものだ。CAF上訴委員会はFRMFの訴えを認