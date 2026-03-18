沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、女子高校生と船長が死亡した事故で、17日に高校が会見を開き謝罪しました。船を出す判断は「船長に任せていた」ということです。■船運航の市民団体「おわびのしようもない」17日夜、取材に応じたのは、船を運航していた市民団体の共同代表。転覆した船を運航する団体仲村善幸共同代表「あってはならない事故を引き起こしてしまった。おわびのしようもない状態。弁護士さんとも