沖縄県の辺野古沖で2隻の船が転覆した。乗っていたのは京都から来た18人の高校生。船の名前は「平和丸」と「不屈」、反米軍基地団体の“抗議船”だった。活動家たちに問う、なぜ若い命が奪われねばならなかったのか。【画像】亡くなった船長の金井さんその浜は静寂に包まれていた。“辺野古ブルー”と称される、絵具を溶かしたようなエメラルド色の海を見晴らし、近くの男性漁師は目を細めて言った。「今日は穏やかだね。あの