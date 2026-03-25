沖縄・名護市辺野古の沖合で船が転覆し、京都の高校生が死亡した事故で、学校は保護者説明会を開きました。3月16日、名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒18人などが乗った船2隻が転覆し、高校2年の女子生徒（17）と船長の金井創（71）さんが死亡しました。学校は24日夜、事故にあった2年生の保護者を対象に説明会を開き、約150人が会場を訪れました。学校によると、亡くなった女子生徒の保護者は「どうして脆弱（ぜいじゃく）