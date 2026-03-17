【ニューヨーク共同】カナダのアナンド外相は17日、訪問先のトルコの首都アンカラで、米国とイスラエルの対イラン軍事作戦に「参加するつもりはない」と米ブルームバーグ通信に語った。作戦開始前に米側から協議はなかったと述べた。トランプ米大統領がエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保に向け艦船派遣を同盟国などに求めたことについて、アナンド氏は、同海峡は北大西洋条約機構（NATO）の主要な対象に含まれないと