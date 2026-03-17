アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「マッチングアプリ以外の出会い（自然な出会い）」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像で見る】マッチングアプリ以外で“自然に”…出会えた人がやっていた《6つの行動》です！！マッチングアプリ以外で出会いたい人は8割！調査は1月16日、異性との出会いを求めている成人男女200人を対象にインタ