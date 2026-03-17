アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「マッチングアプリ以外の出会い（自然な出会い）」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像で見る】マッチングアプリ以外で“自然に”…出会えた人がやっていた《6つの行動》です！！

マッチングアプリ以外で出会いたい人は8割！

調査は1月16日、異性との出会いを求めている成人男女200人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「マッチングアプリ以外での自然な出会いを希望しているか」と質問したところ、「はい」と回答した男性は85人、女性は80人で計165人（82.5％）という結果でした。

また、自由回答で「アプリ以外で出会いたい理由」を尋ねると、「トラブルに巻き込まれそうで不安」（男性）、「知り合いや家族に紹介するときに安心感があるから」（男性）、「アプリは恋愛に対して真剣ではない人が多そうだから」（女性）、「友達に『アプリで出会った』と言いづらいから」（女性）などの回答が寄せられました。

続いて、「マッチングアプリ以外で出会いにつながった経験があるか」を聞くと、「ある」と回答した男性は75人、女性は72人で計147人（73.5％）という結果になりました。

さらに、「ある」と答えた人に「どのような方法で出会えたか」（複数回答可）を質問すると、最も多かった回答は「友人・知人の紹介」（男性38人／女性34人）、次いで「職場や仕事関係のつながり」（男性33人／女性29人）、「趣味や習い事」（男性26人／女性16人）、「合コン」（男性9人／女性13人）、「行きつけのお店」（男性8人／女性10人）、「X・インスタグラム」（男性7人／女性3人）の順となりました。

この結果について同社は「マッチングアプリ以外の出会いは、新たな場に飛び込むよりも、既存の人間関係や日常の延長線上で生まれやすいことが分かります」と分析しています。

加えて、「自然な出会いをかなえるために意識していたこと」（複数回答可）を聞くと、「特に意識していたことはない」と答えた人は約1割にとどまり、多くの人が何らかの行動や心がけを持っていたことが分かりました。

主な回答として、「友人・知人のつながりを大切にしていた」（男性33人／女性34人）、「清潔感や身だしなみに気を配っていた」（男性29人／女性21人）、「趣味を持つようにした」（男性24人／女性16人）、「人の集まる場に定期的に参加していた」（男性21人／女性18人）、「初対面の人に笑顔で接するよう心がけていた」（男性14人／女性18人）、「自然な会話が生まれる環境に足を運んでいた」（男性13人／女性12人）などがありました。

この結果について同社は「自然な出会いは偶然に任せたものではなく、人との関係性を丁寧に保つことや、第一印象・接し方に配慮する姿勢によって生まれやすくなることが示唆されました」とコメントを寄せています。