大学生の感性で地域の魅力を発信です。大分県竹田市のガンジー牧場をPRしようと、大分市の短大生が制作した新しいキャラクターや動画が17日、披露されました。 【写真を見る】短大生が考案「ガンジー牧場」の新キャラ＆新作バーガー披露大分・竹田市 竹田市のガンジー牧場で発表会を行ったのは、県立芸術文化短期大学でメディア研究を学ぶ吉村ゼミの2年生5人です。ゼミでは「地域企業の課