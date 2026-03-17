「メディア野次馬」にとってたまらない読み比べ案件があった。13日に衆議院を通過した、2026年度予算案のニュースである。【画像】夫・山本氏とウェディングドレス姿…髪は茶髪でアップ、微笑みながら2人で歩く結婚披露宴の高市早苗を見る高市推しの産経新聞はどう書いていたか？今回の大きな特徴は、予算を話し合う審議時間がとても短かったことだ。通常は80時間程度が目安とされるが、今回は59時間しかなかった。これは過去20