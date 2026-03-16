欧州でEVの販売倍増を掲げるヒョンデ欧州でバッテリーEVの販売倍増を掲げる、ヒョンデ。目標達成で鍵を握るのが、アイオニック・シリーズの拡大といえるが、庶民的な小さなモデルも基盤作りでは重要となる。全長3825mm、全幅1610mmというサイズを持つ、インスターが英国へ上陸した。【画像】ライバル超えの熟成感ヒョンデ・インスターサイズの近いコンパクトEVはコレ全150枚エンジンで走るコンパクトカーが生産終了を迎える