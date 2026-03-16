カーネーション農家の「meooo___oooww」さん（@meooo___oooww）が、スレッズ上で「双子のカーネーション」の写真を公開しています。【画像】わぁ…かわいい！コチラが「規格外」双子のカーネーションです！（9枚）規格外…でもかわいらしいカーネーションmeooo___ooowwさんは「双子のカーネーション！初めて見たかも」とコメント。1本の茎に2つの花が咲いた、鮮やかなピンク色のカーネーションの写真を投稿しています。m