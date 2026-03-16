カーネーション農家の「meooo___oooww」さん（@meooo___oooww）が、スレッズ上で「双子のカーネーション」の写真を公開しています。

【画像】わぁ…かわいい！ コチラが「規格外」双子のカーネーションです！（9枚）

規格外…でもかわいらしいカーネーション

meooo___ooowwさんは「双子のカーネーション！ 初めて見たかも」とコメント。1本の茎に2つの花が咲いた、鮮やかなピンク色のカーネーションの写真を投稿しています。

meooo___ooowwさんが育てるカーネーションの中には、茎が少し曲がっていたり細かったりするなど、市場に出荷できない「規格外」のものがあります。meooo___ooowwさんは直送での販売も行っており、双子のカーネーションについても「これも誰かの元へ行きます」とコメントしています。

スレッズ上ではほかにも、「カーネーションじゃないみたい」というコメントとともに、「奇形花」と呼ばれる、少し変わった形に育った花の写真も公開されています。ユーザーからは「え…かわいすぎる！」「ぷっくりしてかわいい」「むしろこの状態で欲しい」という声が上がっています。

meooo___ooowwさんにスレッズでの反響について聞くと、「スレッズで発信を始めて、たくさんのお花好きな方がいてびっくりしました」と語ります。

また、「花業界は、農家がどんどん減っていってしまっています。たくさんの人に花の魅力を伝えられるように、これからも花農家として頑張りたいです」と思いを語ってくれました。