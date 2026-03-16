WBC・米国―ドミニカ共和国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。侍ジャパンの敗退翌日、V候補同士のビッグマッチに対し、野球ファンは試合前から大興奮となっている。ジャッジ、ハーパー、ソト、ゲレーロJr……。試合前の整列で画面に映る選手はスターばかり。X上には「日本はもう敗退しちゃったけど今日もアメリカとドミニカの試合見るために起きた