WBC・米国―ドミニカ共和国戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。侍ジャパンの敗退翌日、V候補同士のビッグマッチに対し、野球ファンは試合前から大興奮となっている。

ジャッジ、ハーパー、ソト、ゲレーロJr……。試合前の整列で画面に映る選手はスターばかり。

X上には「日本はもう敗退しちゃったけど 今日もアメリカとドミニカの試合見るために起きた」「日本vsベネズエラより個人的に今日のアメリカvsドミニカの方が圧倒的に楽しみ」「今日はWBC事実上の決勝戦」「WBC日本は負けて残念だけど、アメリカとドミニカの準決勝ってすげ〜楽しみ…」「WBCはまだ終わっていない」「こんなガチンコ試合が観れるなんてほんと楽しみ」と期待する声が相次いだ。

また、日本敗退後にNetflixを解約したファンが多いとみられ、「ネトフリ解約」がXトレンド入り。

そうした背景もあって、「ネトフリ解約してる人、ここからが本当に面白いのにもったいない…」「日本が負けたら即解約しちゃった人も多いみたいですが、まだ月末迄見られるんでしょ。ドミニカアメリカ戦絶対面白いから見た方がいいですよ」「ネトフリ解約ラッシュらしいけど個人的にはここからが一番おもしろいと思ってる」という声も相次ぎ、早計な解約に“警告”する野球ファンも多かった。

ともに優勝候補同士の一戦。スター選手をそろえ、勝った方が17日（同18日）の決勝に進出する。



（THE ANSWER編集部）