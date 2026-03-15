右膝の違和感で途中交代■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に「3番・中堅」で出場したが、右膝の違和感で負傷交代。チームは敗れ、試合後、「最後の最後でこうなってしまって、申し訳ないなという気持ちです」と肩を落とした。「3番・