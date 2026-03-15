「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンは試合後、歓喜に沸くベネズエラナインを待ってグラウンドに整列。スタンドのファンへ一礼した最後の打者・大谷が遊飛に倒れてゲームセット。選手たちは呆然とした表情で相手を見つめ、ハイタッチ終了後にグラウンドに出て整列した。大谷は悔しさをにじませながらすぐさまベンチ裏にさがっており、負傷交代した鈴木の姿もなかった。痛