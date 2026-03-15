兵庫県明石市で小学１年生の男の子が乗用車にはねられ死亡しました。 警察などによりますと、１４日午後４時５５分ごろ、明石市大久保町にあるコンビニエンスストア沿いの歩道で市内に住む小学１年生が駐車場へ入ろうとした車にはねられ、全身を強く打ち、病院へ搬送されましたが死亡が確認されました。 警察は車を運転していた加古川市に住む会社員の諸岡一男容疑者（５８）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。