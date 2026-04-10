ヘルメットの有無で「危険度」が激変！ 警察庁が突きつけた事故データ自転車に乗る際、かつては子どもだけのものだったヘルメットが、いまや大人も含めた全世代で「着用に努めなければならない」と法律で定められています。【どこで見られる？】セグウェイに乗る日本のおまわりさん（写真）いわゆる努力義務化で、2023年4月の道路交通法改正により、年齢を問わずすべての自転車利用者が対象になりました。罰則こそないものの