俳優・渡辺謙が自身のInstagramを更新。『第49回 日本アカデミー賞』に出席した際のチーム『国宝』での集合ショット、そしてSixTONES松村北斗との2ショット写真を公開した。 写真：渡辺謙が投稿した『日本アカデミー賞』ショット ■SixTONESファン驚愕！渡辺謙のハッシュタグに「まさかご存知とは！」 3月13日に開催された、『第49回 日本アカデミー賞』授賞式。そこで、映画『国宝』は最優秀作品賞、