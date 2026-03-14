俳優・渡辺謙が自身のInstagramを更新。『第49回 日本アカデミー賞』に出席した際のチーム『国宝』での集合ショット、そしてSixTONES松村北斗との2ショット写真を公開した。

写真：渡辺謙が投稿した『日本アカデミー賞』ショット

■SixTONESファン驚愕！渡辺謙のハッシュタグに「まさかご存知とは！」

3月13日に開催された、『第49回 日本アカデミー賞』授賞式。そこで、映画『国宝』は最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞、最優秀脚本賞、最優秀音楽賞、最優秀編集賞、最優秀録音賞、最優秀照明賞、最優秀撮影賞、最優秀美術賞と10部門で最優秀賞を受賞。

渡辺謙は、監督をつとめた李相日をはじめ、吉沢亮、横浜流星、田中泯、寺島しのぶ、高畑充希、森七菜、見上愛、主題歌を担当した原摩利彦、井口 理（King Gnu）ら映画『国宝』に携わった面々での集合ショットを投稿した。

続く写真2点目には、同授賞式に出席した、SixTONESのメンバーで『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』出演の松村北斗との2ショット写真を公開。

なお、ハッシュタグにて「#松村北斗 #SixTONESANN まだ #しわしわ じゃない #渡辺謙」と付けていることから、どうやら『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』の“インセプション”回を把握していることが判明。

この事実に、コメント欄では松村北斗と渡辺謙の2ショットを喜ぶとともに「まさかご存知とは！」「ご本人にまで届いていたとは…」と驚きの声があがった。