2025年4月にアイドルグループ「メイビーME」を卒業したグラビアアイドルの成瀬かのんさんのデジタル写真集「今日から彼女。」がAmazon Kindleからリリースされました。【写真】透き通る柔肌がフェロモンを放つ成瀬かのんさん身長149cmと小柄ながらB88/W59/H89のEカップボディの持ち主である成瀬さんは、アイドルグループ卒業後、グラビア活動を本格化。これまでデジタル写真集を3冊、DVDを1枚リリース。2025年11月にリリースした1s