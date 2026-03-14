2025年4月にアイドルグループ「メイビーME」を卒業したグラビアアイドルの成瀬かのんさんのデジタル写真集「今日から彼女。」がAmazon Kindleからリリースされました。



【写真】透き通る柔肌がフェロモンを放つ成瀬かのんさん

身長149cmと小柄ながらB88/W59/H89のEカップボディの持ち主である成瀬さんは、アイドルグループ卒業後、グラビア活動を本格化。これまでデジタル写真集を3冊、DVDを1枚リリース。2025年11月にリリースした1stDVD「君の彼女になるかも」は、発売初日にAmazonアイドルDVDランキングで1位を獲得、ファンからも「理想の彼女」「一級品のお尻」などと大好評。Xのフォロワー数も8万人を突破し、テレビ東京系「ゴッドタン」に出演を果たすなど、活躍の幅を広げているグラビア界の注目株です。



今回の写真集は、1stDVDに引き続き「彼女感」あふれるコンセプトに。カメラマンは、20年以上のキャリアを持ち、数々のグラドルを手掛けてきたやすいきしょう氏が担当。被写体の飾らない表情を引き出す、やすい氏の持ち味が存分に活かされた作品となっています。



成瀬さんは「鎌倉・江ノ島で、食べ歩きや海、おうちデート風のシーンまで、“本当に彼女と過ごしている一日”をイメージして撮影していただきました。今回の衣装は全て私がセルフプロデュースしています。ニットワンピースやファーを取り入れて、冬の“可愛い女の子”らしさを意識してみました。おうちシーンでは、BIGシルエットのトレーナーを選んで、思わず守ってあげたくなるような彼女像をイメージしています。ラストの黒ランジェリーは、実際にお店に行き、「大人の女性」という言葉がしっくりくる一着を選びました。衣装ごとに変わる雰囲気も、ぜひ注目してほしいポイントです！彼女と一緒に過ごしているような気持ちで見てもらえたらうれしいです」とコメントしています。



【成瀬 かのんさんプロフィル】

なるせ かのん 9月10日生まれ 愛知県出身 A型 B88(E) W59 H89 149cm / 22.5cm 趣味は富士そば 特技は歌、早口言葉 2021年、歯科助手としてTikTokを開始。バズり投稿が当時の事務所の目に留まり、スカウトされてアイドルデビュー。2023年 7月からはメイビーMEのメンバーとして活動。2025年4月に卒業し現在はソロタレントとして活動。2024年7月 1stデジタル写真集「Kanon」、2025年5月 2ndデジタル写真集「大人なわたし」