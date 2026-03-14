準々決勝○ドミニカ共和国10x−0韓国●＜現地時間3月13日ローンデポ・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表が韓国代表との準々決勝に大勝。1次ラウンドから無傷の5連勝を飾り、準決勝への切符を掴んだ。ドミニカ共和国は2回裏、一死一塁から6番ジュニオール・カミネロが左翼線へ二塁打を運ぶと、一塁走者のブラディミール・ゲレロJr.が身長188センチ、体重111キロの巨体を揺らし