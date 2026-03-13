慢性活動性EBウイルス病をテーマとした国際会議「第1回CAEBV国際シンポジウム」が、3月20日・21日に開催されることを受け、2015年に慢性活動性EBウイルス感染症（CAEBV）で亡くなった声優・松来未祐さんの名前を冠した医学賞「松来未祐賞」が創設されることが発表された。同賞は、CAEBV研究の未来を担う若手研究者の支援を目的としている。【Xより】声優・松来未祐さんの医学賞が創設！所属事務所の報告全文松来さんは、アニメ