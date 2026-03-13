なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、オールブラックコーデを披露。写真のバリエーションでフォロワーを沸かせた。 【写真】道枝駿佑のうるうるの瞳で翻弄！引きとのギャップで魅了する顔面アップ ■ブラックコーデで輝きを増す道枝駿佑 道枝はオールブラックコーデなど、計6点の写真を公開した。 この日の道枝は、黒のロングコートを着こなしたオールブラックコ