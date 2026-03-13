なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、オールブラックコーデを披露。写真のバリエーションでフォロワーを沸かせた。

■ブラックコーデで輝きを増す道枝駿佑

道枝はオールブラックコーデなど、計6点の写真を公開した。

この日の道枝は、黒のロングコートを着こなしたオールブラックコーデで登場。

道枝は「映画『君が最後に遺した歌』大阪キャンペーンでした！」と紹介したように、3月20日公開の道枝の主演映画『君が最後に遺した歌』春の星空イベントに登壇したときの様子を捉えたもの。

このイベントは、3月11日に大阪・グランフロント大阪「うめきた広場」で行われ、ヒロインを務める“めるる”こと生見愛瑠と共に登壇。道枝の出身地である大阪で自身初の単独主演映画のイベントを開催した。

Instagramでは、最後に「星空イベントも寒い中お越しいただきありがとうございました」と来場者へのお礼の言葉で結んだ。

この投稿には、「星空デートできて嬉しかった」「急なオフショ最高」「自撮りがかわいすぎて心臓止まる」「イケメンすぎて泣く」「みっちーが大阪にいるだけで空が澄んだ」など、道枝への思いをたっぷりと綴ったコメントが多数寄せられていた。

