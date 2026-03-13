ハンバーガーチェーンの「バーガーキング」は3月13日、総カロリー1,713kcal、総重量543gの超大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を新発売した。価格は単品2,390円（以下、税込）。フレンチフライSとドリンクMが付くセットは2,690円。期間・数量限定で販売し、なくなり次第終了となる。【この記事の全ての画像(5点)はこちら】「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビ