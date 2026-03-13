バーガーキング、1713kcalの超大型チーズバーガー新発売

ハンバーガーチェーンの「バーガーキング」は3月13日、総カロリー1,713kcal、総重量543gの超大型チーズバーガー「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を新発売した。

価格は単品2,390円（以下、税込）。フレンチフライSとドリンクMが付くセットは2,690円。期間・数量限定で販売し、なくなり次第終了となる。

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に加え、ベーコン4枚、ゴーダチーズスライス4枚、ピクルスを使用したボリュームのある一品。

味付けには、カマンベールのコクとにんにくの旨味が特徴の濃厚な「ホワイトチーズソース」を使用し、ケチャップとマヨソースを合わせて仕上げている。

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」セット

注文の際には、食べやすい「ハーフカット」がおすすめだという。レジカウンターで「ハーフカット」と注文すると、バーガーを半分にカットして提供する。持ちやすく、肉汁とチーズの旨味を感じながら中心から食べ進めることができる。

また、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を1個（単品・セットいずれも）購入するごとに、オリジナルステッカーを1枚プレゼントする。