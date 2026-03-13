お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロ（40）が12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。口説いた芸能人について語った。東ブクロは昨年7月、同局「クロナダル」（火曜深夜1・58）で「芸能人8人いってるからな俺」と告白。ピー音が入り放送されなかったが、その1人は“元有名アイドル”と判明し話題に。これについて東ブクロは「1つだけ言うわ。びっくりするやろうけど」とあらためて言及。