雨の日や洗濯物が多い日は、干す場所が足りなくて困ることがあります。部屋干しスペースを確保しようとしても、スタンド型の物干しは場所を取るのが悩みどころ。ダイソーにはドアなどに引っかけて使えるコンパクトな室内干しグッズが売っています！使わないときは折りたたんで、省スペースで管理しやすいのもポイントです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折り畳み式物干しラック価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅3cm