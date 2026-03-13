いつ売切れてもおかしくない！「スペース不足を解消できた！」折り畳み式100均お助けグッズ
商品情報
商品名：折り畳み式物干しラック
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：幅3cm×長さ42cm×高さ27cm（展開後）
耐荷重（約）：2kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480811000
ドアに引っかけて干す場所をプラス！ダイソーの『折り畳み式物干しラック』
雨の日や洗濯物が多い日は、「もう干す場所がない…」と困ること、ありませんか？室内干し用の物干しを置くとスペースを取るし、ちょっとだけ干す場所を増やしたいときは意外と難しいもの。
そんな「あとちょっとだけ」を叶えてくれるのが、ダイソーの『折り畳み式物干しラック』。室内干しの補助として使えるコンパクトな物干しです。
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では洗濯用品売り場に置かれていました。
ドアハンガータイプで、ドアや鴨居に引っかけて使用します。取り付け可能寸法は、厚さが約2.7cm〜3.6cmまで、上部との隙間は約3mm以上必要です。
間隔キープで通気性をしっかり確保！使わないときは省スペース収納で邪魔にならない！
ラックを展開すると、ハンガーを掛けられる穴が6個並ぶ構造。それぞれの間隔が空いているので、洗濯物同士が密集しにくいのもポイントです。
さらに、バーの上にハンガーを掛けて使うことも可能。位置ごとに小さな凹凸があり、ハンガーが端に寄りにくいから、通気性よく干すことができます。
可動部の作りはやや硬めですが、その分しっかり固定されます。設置後にがたつく感じもなし。耐荷重は約2kgなので、シャツやタオルなど軽めの洗濯物を干す補助として使うのがよさそうです。
使い終わった後は、ラック部分を折り畳めばコンパクトな状態に。スペースを取らず、すっきり片付けておけるのも助かるポイントです。
今回は、ダイソーの『折り畳み式物干しラック』をご紹介しました。ドア周りの空間をそのまま物干しスペースとして活用できるのが、なにより便利！部屋干しするときの「ちょっと足りない」を補ってくれる優秀アイテムです。
耐久性については長期使用でどうなるかは分かりませんが、触った印象ではかなり丈夫で安定感のある使用感でした。330円（税込）でも買って損はないと思います。売り切れる前にぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。