銀座コージーコーナーは、2026年3月13日〜19日までの間、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」を販売する。なお、通常品の「ミルクレープ」は、3月13日から19日までの間、販売を休止する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【すべての画像はこちら】クレープを12枚重ねた通常品に対し、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」銀座コージー