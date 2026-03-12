3月1日に大学生などの就職活動が解禁されたことを受けて、大分県内企業による合同説明会が大分市で開催されました。 【写真を見る】就活解禁受け合同企業説明会企業130社が集結大分 この説明会は地元企業の魅力を伝え、県内就職を後押ししようと、県総合雇用推進協会が毎年この時期に大学生らを対象に開催しています。 12日は県内に本社を置くおよそ130社が参加し、午前と午後に分かれてブースを設けました。会場では