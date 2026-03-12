【楽天モバイル×デレマス 50音広告】 3月13日より配信予定 楽天コンテンツセントラルは、タイアップ企画「楽天モバイル×デレマス 50音広告」を3月13日より配信を開始する。 本企画は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場する総勢46名のアイドルが「楽天モバイル」の魅力を50音で表現した広告をウェブ上で配信する。広告では、「あ」から「ん」までのひらがな50音から