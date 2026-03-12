【楽天モバイル×デレマス 50音広告】 3月13日より配信予定

　楽天コンテンツセントラルは、タイアップ企画「楽天モバイル×デレマス 50音広告」を3月13日より配信を開始する。

　本企画は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場する総勢46名のアイドルが「楽天モバイル」の魅力を50音で表現した広告をウェブ上で配信する。広告では、「あ」から「ん」までのひらがな50音から始まるメッセージが入った、各アイドルによるPRが展開される。

　各広告は、アイドルの個性などを表す「キュート」、「クール」、「パッション」という3つの属性ごとに、「楽天モバイル」の「料金プラン」、「ネットワーク」、「スマホ」に関する広告メッセージを組み合わせたもの。50音の46文字すべての広告に異なるアイドルが登場し、それぞれの魅力を活かして「楽天モバイル」のサービスを個性豊かに表現する。

THE IDOLM@STER(TM) &(C)Badani Namco Entertainment Inc.