「楽天モバイル」と「アイドルマスター シンデレラガールズ」の企画「楽天モバイル×デレマス 50音広告」が3月13日より配信総勢46名のアイドルが「楽モバイル」の魅力を50音で表現した広告が公開
楽天コンテンツセントラルは、タイアップ企画「楽天モバイル×デレマス 50音広告」を3月13日より配信を開始する。
本企画は「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場する総勢46名のアイドルが「楽天モバイル」の魅力を50音で表現した広告をウェブ上で配信する。広告では、「あ」から「ん」までのひらがな50音から始まるメッセージが入った、各アイドルによるPRが展開される。
各広告は、アイドルの個性などを表す「キュート」、「クール」、「パッション」という3つの属性ごとに、「楽天モバイル」の「料金プラン」、「ネットワーク」、「スマホ」に関する広告メッセージを組み合わせたもの。50音の46文字すべての広告に異なるアイドルが登場し、それぞれの魅力を活かして「楽天モバイル」のサービスを個性豊かに表現する。
【シンデレラ】46名のアイドルによる楽天モバイルPRコラボ広告が3/13(金)より配信決定！ #デレマス #imas_cg #楽天モバイル #idolmaster https://t.co/nArvjVsC2n- アイドルマスター公式 (@imas_official) March 11, 2026
THE IDOLM@STER(TM) &(C)Badani Namco Entertainment Inc.