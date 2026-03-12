ドイツ人観光客が?危険なほど辛い?サルサ（ソース）で痛みを受けたとして、ニューヨークのタコス店を１０万ドル（約１５９１万円）で提訴するも、裁判所に却下された。米紙ニューヨーク・ポストが１１日、報じた。この奇妙な訴えを起こしたのは、ドイツ・シェンメルホーフェン出身で「辛いもの耐性がない旅行者」を自称するフェイカル・マンズさん。マンズさんがマンハッタン連邦地裁に提出した訴状によると、２０２４年８月、