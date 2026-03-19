司法修習生の井上祐維（ゆい）さんが、国を被告として「違憲訴訟」を提起したことが話題になっている。 井上さんは、2024年の司法試験に合格後、司法修習の関係で2025年1月～4月の間に2回の引越しをし、法令を遵守して住民登録を行った結果、いずれの自治体の選挙人名簿にも登録がなく、同年7月の参議院議員選挙で投票することができなかった。 そこで、憲法15条で保障されている選挙権（参政権）が侵害されたことを理由に